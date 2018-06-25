Vali Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletvekillerini kutladı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimleriyle ilgili sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve seçilen milletvekillerini kutladı.

Vali Münir Karaloğlu, seçime ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden değerlendirme yaptı. Hem seçmeni hem adayları hem de seçilen milletvekilleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlayan Vali Karaloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, 1876 yılından beri seçim sandığı kuruyor. İrademiz sandıkta tecelli ediyor, iktidar oluyor. 24 Haziran'da kurduğumuz sandıkta milletimizin iradesi bir kez daha tecelli etti. 24 Haziran 2018 seçim tarihimizin son durağı olarak, tarihimizdeki yerini aldı. Yüzde 88'i aşan katılımla, modern demokrasiler için bir kez daha model olduk. Ülkemiz ve Antalya'mızda demokratik olgunlukla, irademizi sandığa yansıttık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini fiili ve resmi olarak başlattık. 24 Haziranla birlikte merhaba dediğimiz yeni sistemin; ilk Türkiye Büyük Millet Meclisine Antalya'mız ve Türkiye'den seçilen bütün milletvekillerimizi kutluyorum. Huzur içinde, olgunlukla yapılan seçimimizin mimarı olan bütün adaylara, siyasi partilerimize, özellikle seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yeni Hükümet Sistemi'nin Birinci Cumhurbaşkanlığını kutluyorum."

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