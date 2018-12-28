Vali Karaloğlu: 2018 rekorlar yılı oldu

ANTALYA, () - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2018'nın Antalya için adeta rekorlar yılı olduğunu belirterek," 2018'de hep birlikte elde ettiğimiz başarıları 2019'da daha ileriye, daha iyi noktalara taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Vali Münir Karaloğlu, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 2018 yılının Antalya ve Türkiye açısından verimli bir yıl olduğu belirten Vali Karaloğlu, "Ülke olarak, bir yandan bir barış ve huzur adası olarak kalması için, bir yandan da 2023 hedeflerimize ulaşmak için çok çalıştık. Ülkemizi ve milletimizi bölmek isteyenlere fırsat vermedik. Her türlü ekonomik, siyasi ve askeri tehdit ve saldırılara karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde etkin ve kararlı bir şekilde mücadele ettik, etmeye de devam ediyoruz. Ülkemizi daha müreffeh ve daha güçlü kılmak için her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

ANTALYA'NIN REKORLAR YILI

2018'nın Antalya içi adeta rekorlar yılı olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, şehir ekonomisinin taşıyıcı sektörü olan turizmde önemli çalışmalara imza atıldığını söyledi. 13 milyonun üstünde ziyaretçi sayısının aşılarak Antalya turizminin en parlak dönemine ulaşıldığını vurgulayan Vali Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Turizmin yanı sıra, tarımda da yaşanan pazar sorunlarını büyük ölçüde aştık; hedef pazarlarımızı artırdık, çeşitlendirdik. Ayrıca, ülke genelinde gerçekleşen İstihdam Seferberliğinde de il olarak büyük bir başarı gösterdik. Hükümetimizin destek ve teşvikleriyle, kamu kurumlarımızın katkısı ve yerel yönetimlerimizin gayretli çalışmalarıyla, çok sayıda eser ve hizmeti Antalya'mıza kazandırdık, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk."

2019 yılına da hedeflerle, yeni heyecanlarla girdiklerini anlatan Vali Karaloğlu, "Daha güçlü, daha mutlu, daha umutlu giriyoruz. Hedefimiz, 2018'de hep birlikte elde ettiğimiz başarıları 2019'da daha ileriye, daha iyi noktalara taşımak. Yeni yılda da, turizmden tarıma, sanayiden ticarete her alanda yeni eser ve hizmetler üretmeye devam edeceğiz. Turizmde bu sene kırdığımız rekoru daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Tarımda, sanayide üretim ve ihracat rekorları kırmayı hedefliyoruz. Buna da içtenlikle inanıyoruz" dedi.

Münir Karaloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu inançla, ülkemizde ve dünya şehri Antalya'mızda, yarınlara dair umutlarımızı, hedef ve beklentilerimizi gerçekleştirmek için hep birlikte çalışacağız. El ele, omuz omuza, ayrı-gayrı olmadan şehrimizi ve ülkemizi daha iyi yarınlara taşımak için gayret edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 2019'un güzelliklerle gelmesini diliyor, Antalyalı hemşehrilerimiz başta olmak üzere, milletimizin ve tüm insanlığın huzur, mutluluk ve tebessümüne vesile olmasını diliyorum. Merhaba 2019."

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