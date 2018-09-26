Vali Kamçı:KOBİ'lere 20 milyon TL'ye yakın destek sağlanacak

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) Eylül ayı toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kamçı, "Sosyal ve kentsel altyapı, tarım altyapısı programları ile kar amacı gütmeyen kurumlara ve endüstriyel gelişim programı ile KOBİ'lere toplamda 20 milyon TL'ye yakın destek sağlanacak olup, 35 milyon TL yatırım bölgemize kazandırılmış olacaktır" dedi.

ORAN Kayseri Genel Sekreterliğinde gerçekleştirilen toplantıya, ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Sivas Valisi Davut Gül, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Sedat Özata, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz ve Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik katıldı. Toplantıda konuşan Kamçı, "Orta Anadolu Kalkınma Ajansı mali destek programlarının değerlendirme süreçleri tamamlanmış olup geçtiğimiz aylarda yönetim kurulu toplantılarımızda destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerini ilan etmiş ve sözleşme süreci başlamıştı. Bu aşamada kar amacı gütmeyen kurumlar ve KOBİ'ler ile sözleşmeler imzalanmış olup projeler başlamış bulunmaktadır. Sosyal ve kentsel altyapı, tarım altyapısı programları ile kar amacı gütmeyen kurumlara ve endüstriyel gelişim programı ile de KOBİ'lere toplamda 20 milyon TL'ye yakın destek sağlanacak olup 35 milyon TL yatırım bölgemize kazandırılmış olacaktır. Bu açıdan tüm başvuru sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Sözlerini sürdüren Kamçı şöyle konuştu:

"Bilindiği üzere ajansın güdümlü proje mantığı ile vermiş olduğu destekler var ve bu anlamda Kayseri'de OSB'nin başvuru sahibi olduğu "Fuar ve Kongre Merkezi" projesine 11,5 milyon TL, Erciyes Üniversitesinin başvuru sahibi olduğu "Erciyes Kordon Kanı ve Doku Bankası" projesine ise 3,5 milyon TL destek vermekteyiz. Sivas'ta yapılması planlanan "Hamidiye Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi" ve Yozgat'ta yapılması planlanan "Hayvan Hastanesi ve Borsası" projeleri için de Bakanlığımızın onayı beklenmekte olup yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz."

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