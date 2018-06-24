Vali Kamçı ve eşi oyunu kullandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ Valisi Süleyman Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı, Refika Küçükçalık Ortaokulu'ndaki 2163 numaralı sandıkta oy kullandı.

Kocasinan ilçesindeki Refika Küçükçalık Ortaokuluna eşi Ayşe Kamçı ile gelen Vali Kamçı, kayıtlı olduğu 2163 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Vali Kamçı, gazetecilerin sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ülkemiz için hayırlı olması temennisinde bulundu. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de oy kullanma işlemlerinin huzur içinde devam ettiğini belirten Vali Kamçı, "Eşimle birlikte vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Vatanımıza, milletimize, ülkemize hayırlı olsun. Seçimlerimizin ülkemizde huzur içerisinde geçmesi en büyük temennimiz. Şu ana kadar her hangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Vatandaşlarımızın da katılımı oldukça yüksek. Herkes seçme görevini yerine getirmeye çalışıyor. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Kayseri’de jandarma ve polis olarak beş bine yakın güvenlik görevlisinin görev yaptığını ifade eden Vali Kamçı, "Hiçbir olumsuzluk söz konusu değil, sandıklar seçim kuruluna teslim edilinceye kadar arkadaşlarımız görevlerinin başında olacaklardır. Güvenlik görevlilerimiz bulunduğu yerlerde, bulunduğu okullarda oylarını kullanacaklardır" dedi.



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