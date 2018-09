Vali Kamçı vatandaşların sorunlarını dinledi

KAYSERİ Valisi Süleyman Kamçı 'Halk toplantıları' kapsamında vatandaşlar ile bir araya geldi. Toplantıya ilginin her geçen gün arttığına vurgu yapan Vali Kamçı, "Her ay düzenli olarak bir araya geldiğimiz halk toplantılarında vatandaşlarımızın istek ve önerilerini dinliyoruz. İlgi her geçen gün artıyor" dedi.

Vali Süleyman Kamçı vatandaşlar ile bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tiyatro salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Süleyman Kamçı ile ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Halk toplantısı Vali Kamçı'nın konuşmalarının ardından , vatandaşların soru ve isteklerini dile getirmesi ile sona erdi.

