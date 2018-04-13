Vali Kamçı Şehit Piyade Teğmen Muhammet Kır’ın mevlidine katıldı

KAYSERİ, () - VALİ Süleyman Kamçı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’de terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan ve memleketi Erzurum’da 16 Mart 2018'de ebediyete uğurlanan Piyade Teğmen Muhammet Kır için okutulan mevlide katıldı.

Mevlid programına Vali Süleyman Kamçı’nın yanı sıra 12'inci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şehit Piyade Teğmen Muhammet Kır’ın annesi ve kardeşleriyle görüşen Vali Süleyman Kamçı, şehit ailelerinin yanında olduklarını bir kez daha ifade ederek, aileye başsağlığı diledi. Mevlit programında şehidimizin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Doç.Dr.Şahin Güven tarafından dualar edildi.