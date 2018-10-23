Vali Kamçı, PTT yöneticilerini kabul etti

KAYSERİ, () - VALİ Süleyman Kamçı, Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın (PTT) kuruluşunun 178’inci yıl dönümünde PTT Başmüdürü Recep Türkyılmaz ve beraberindeki yöneticileri kabul etti.

Vali Kamçı, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin en köklü kurumlarından PTT’nin çalışanlarının kuruluş yıldönümünü kutlayarak, PTT'nin insan hayatında çok önemli bir yeri bulunduğunu söyledi. PTT’nin yıllar öncesine baktığımızda posta işlerinde çok büyük fonksiyonu olduğunu ifade eden Vali Kamçı, mektuplaşmanın yoğun olduğu dönemlerden geldiklerini; ama mektuplaşmanın eskisi kadar kullanılmadığını belirtti. PTT’nin günümüzde görevinin sadece mektuplaşama olmadığını vurgulayan Vali Kamçı sözlerine şöyle devam etti:

“PTT’miz her geçen gün kendini yenilemede başarılı olmuş bir kurum. Bankacılıktan, kargoculuğa, lojistikten, elektronik hizmetlere kadar kendi sektöründeki işin içine tamamıyla girmiş bir şirket. Sağlık içerisinde nice yılları kutlamanız temennisiyle kuruluş yıldönümünüzü kutluyorum.”

PTT Başmüdürü Recep Türkyılmaz ise verdiği destekten dolayı Vali Kamçı’ya teşekkür ederek, “PTT her geçen gün kendini yenilemektedir. Kayseri’nin nüfus artışına mukabil iş yeri ve personel sayılarımızı artırıyoruz” dedi. Ziyarette, PTT Başmüdürü Recep Türkyılmaz tarafından kuruluş yıldönümü anısına Vali Kamçı’ya 2019 yılı pul koleksiyonu hediye edildi.

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