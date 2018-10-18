Vali Kamçı: 'Muhtarlar, vatandaşlarımızla kamu arasında köprü vazifesi görüyor'

KAYSERİ, ()- KAYSERİ Valisi Süleyman Kamçı, '19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Muhtarların demokrasinin ilk halkasını oluşturduğunu ifade eden Vali Süleyman Kamçı, " Hem milleti, hem de devleti temsil gibi önemli bir sorumluluğu üstlenen muhtarlar, vatandaşlarımızla kamu arasında köprü vazifesi görerek, bizlere de yardımcı olmaktadırlar" dedi.

Başbakanlık Genelgesi ile 19 Ekim 2015'ten itibaren geleneksel olarak kutlanan 'Muhtarlar Günü' nedeniyle Vali Süleyman Kamçı, yazılı açıklama yaptı. Muhtarları, demokrasinin ilk halkası olarak nitelendiren Kamçı, "Demokrasimizin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımız, seçilmiş oldukları köy ve mahallelerindeki ihtiyaç ve istekleri tespit ederek, yapılacak olan kamu hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi noktasında önemli bir görevi üstlenmektedirler" ifadelerini kullandı. Kamuoyu tarafından önemli bir sorumluluk yüklendiğini de belirten Kamçı, "Hem milleti, hem de devleti temsil gibi önemli bir sorumluluğu üstlenen muhtarlar, vatandaşlarımızla kamu arasında köprü vazifesi görerek bizlere de yardımcı olmaktadırlar. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık, hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir. Hem milleti hem de devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle muhtarlarımızın ′19 Ekim Muhtarlar Günü′nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum" sözlerine yer verdi.

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