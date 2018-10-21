Vali Kamçı, kitap fuarını ziyaret etti

KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik 2. Kayseri Kitap Fuarı’nı bu kez Vali Süleyman Kamçı ve Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ile birlikte gezdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Süleyman Kamçı ve Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ile birlikte fuarı gezdi. Kitap Fuarı’nı değerlendiren Vali Süleyman Kamçı, kitap fuarlarının her ilde yapıldığını ancak, katılan yazarların da söylediği gibi Kayseri Kitap Fuarı’nın çok daha güzel olduğunu belirtti. Kayseri Kitap Fuarı’nın ne denli güzel olduğunun fuarı gezenlerce anlaşıldığını vurgulayan Vali Kamçı, “Kayseri’de 700 bin kişinin fuarı ziyaret etmesi sevindirici. Artık 1 milyonu zorluyoruz. Güzel bir fuar oldu” dedi.

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu da 5 buçuk yıldır Kayseri’de olduğunu ve en çok etkilendiği günlerden bir tanesini yaşadığını belirtti. Çok güzel bir fuarla karşılaştığını ifade eden Sabuncuoğlu, “Herhangi birisi bu fuarı anlatsa inanmazdım. Mahşeri kalabalıktan çok etkilendim. Başkanımız başta olmak üzere herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

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