Vali Kamçı: Kayseri turizmde hak ettiği yerde değil

KAYSERİ, () - VALİ Süleyman Kamçı, 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ve kentteki turizm yöneticileri ve firmaların temsilcilerini makamında kabul etti.

42’ncisi kutlanan Turizm Haftası kapsamında Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ve turizm sektörü temsilcileri ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundular. Ardından Valiliğe geçen turizm heyeti, Vali Kamçı tarafından kabul edildi. Vali Kamçı, kabulde yaptığı konuşmada, “Bu gün turizm haftasını kutluyoruz. Bildiğiniz gibi Kayseri’miz sanayi kenti. Sanayi kenti olması ön plana çıkınca tarım, hayvancılık, turizm çok ta gerek yok gibi görülmüş olabilir. Ama biz diyoruz ki, Kayseri turizmde hak ettiği yerde değil. Kayseriyle özdeşleşmiş bir Erciyes’imiz var burayı çok iyi kullanmamız lazım" ifadelerini kullandı. Kamçı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yapılan hizmetler çok iyi, büyükşehir belediyemiz tarafından Erciyes’e yapılmış 500 milyon gibi bir yatırım var. Erciyes dünyanın sayılı kayak merkezlerinden birisi. Üç aylık dönem yetmiyor tabi ki oradaki otellerin üç ay gibi bir sürede kar etmesi mümkün değil. Bizler yaz aylarında da orada ne yapılabilir, orası nasıl değerlendirilir diye çalışma yapmalıyız. Büyükşehir belediyemiz sıcak su bulmak için maliyeti beş milyonu bulan bir kuyu vurdurdu. Şimdi ise ikincisini düşünüyoruz. Orada sıcak suyu bulmamız lazım. Bakıyorsunuz bizden çok küçük yerlerde turizm belgeli yatak sayısı Kayseri’den fazla. Dolayısıyla Erciyes’te alternatif bulabilirsek çok daha farklı olacak diye düşünüyoruz. Kapuzbaşı Şelalelerimiz var, tur içerisine aldırıp oralardan da yararlanmak lazım. Yanımızda Kapadokya bölgesi var. Bizde Kapadokya bölgesinin içindeyiz aslında. Oradan da yeteri kadar yararlandığımız söylenemez. Bu anlamda daha iyi duruma gelmek için, Turizm Haftasında bunların değerlendirilmesi lazım diye düşünüyorum. Kayseri olarak turizmden hak ettiğimiz yeri almamız gerekir. Selçuklunun hüküm sürdüğü, Selçuklu devletinin eserlerinin olduğu bir yer burası. Bizler de Selçuklu eserlerinin incelenmesini istiyoruz. Ağırnas’ta Mimar Sinan’ın doğduğu mahalle başlı başına mimarların, mühendislerin gezmesi ve görmesi gereken yerler. Velhasıl Kayseri olarak biz turizmden gerekli katkıyı alamıyoruz. Bu anlamda elinden geleni herkes yapmak zorunda. Turizmcisiyle, Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle, belediyelerimizle, yerel yönetimlerimizle herkes bunun üzerinde durmalı diye düşünüyorum. Bu vesileyle Turizm Haftası'nı kutluyorum.”

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş’da, Kayseri’deki turizm sektörü temsilcileri ile birlikte kendilerini kabul eden Vali Kamçı’ya teşekkür ederek, “Turizm sektörü, 40 sektörle direk, 100 sektörle endirekt bağlantılı olan bir sektördür. Turizmin kalkınması, turistik varlıkların tanıtılması için mutlaka kurum ve kuruluşların, STK’ların ve sektörün bir çaba içerisinde olması gerekiyor” dedi.

Program sonunda İl Kültür ve Turizm Müdürü İstem Taymuş, turizm haftası boyunca düzenleyecekleri etkinlikler hakkında Vali Kamçı’ya bilgi verdi.

FOTOLU