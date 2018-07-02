Vali Kamçı İlim Yayma Cemiyeti yaz okulu açılış töreni katıldı

KAYSERİ, () - VALİ Süleyman Kamçı, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi tarafından geleneksel olarak açılan yaz kurslarının açılış törenine katıldı.

Fatoş Büyükkuşoğlu İlköğretim Okulunda düzenlenen açılış törenine, Vali Kamçı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Müftüsü Şahin Güven, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş, öğrenciler ve veliler katıldı. Vali Kamçı, törende yaptığı konuşmada, Yaz okullarının çocukların gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade ederek, bu açılışta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkemizin kalkınmasına; milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir toplumun yetişmesine katkı sağlayacak eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunma misyonuyla yola çıkan İlim Yayma Cemiyetinin, 1951 yılından beri Türkiye genelindeki şubeleri, öğrenci yurtları ve verdiği burslarıyla eğitim alanındaki çalışmalarını sürdürmeye devam ettiğini ifade eden Vali Kamçı, sözlerine şöyle devam etti:

“Yaz Okulları çocuklarımızın sıcak arkadaşlık ortamı içerisinde bedensel, ruhsal, sosyal yönden gelişimlerini desteklerken, onlara faydalı ve eğlenceli bir yaz tatili geçirmeleri için de gerekli olan aktiviteleri sunmaktadır. Velilerimizin de, çocukları gözetim altında, kaliteli ve güzel vakit geçirdikleri için, çok faydalı bulduğu bu etkinliklerin, ilimizde artarak devam etmesinden duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim.”

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, yaptığı konuşmada, çocuklarının milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri öğrenmesi açısından yaz kurslarının önemine değinerek, bu yaz kurslarının açılmasına destek veren herkese teşekkür etti.

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ise, cemiyetin çalışmaları hakkında bilgiler vererek, “İlim Yayma Cemiyeti 68 yıldır Ümmet-i Muhammet’i bir araya getirmeye evlatlarına ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Şu anda üniversite ve imam hatip lisesi yurtlarında 28 bin civarında ümmetin emaneti evlatlarımızı barındırıyoruz. Bu seneye de 30 bin kişiye hazırlık yapıyoruz. Türkiye genelinde ve yurt dışında hizmetlerimiz var” dedi.

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