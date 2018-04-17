Vali Kamçı Bünyan’da muhtarlarla buluştu

KAYSERİ,() - VALİ Süleyman Kamçı, ilçelerdeki muhtarlarla buluşma kapsamında Bünyan ilçesine bağlı 45 mahallenin muhtarıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Kamçı'yı ilçede Kaymakam Ömer Şahin, Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, İlçe Jandarma Komutanı, ilçe Emniyet Amiri ile daire amirleri ve personel tarafından karşıladı. Bünyan ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali , "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" çerçevesinde gerçekleştirilen bu buluşmaların mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmek, muhtarların dile getirdikleri istek, talep ve sorunlarını dinleyerek süratle çözüm üretmek amacını taşıdığını ifade etti. Muhtarların sorunlarını dinleyen Kamçı, sorunları not alarak çözüm noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Toplantı sonrası Vali Kamçı, Bünyan Belediyesi tarafından getirtilen çam fidanları halka dağıttı.

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