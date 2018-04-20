Vali Kaban, sergi açılışına katıldı

MALATYA Valisi Ali Kaban, Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin birlikte düzenlemiş olduğu Ahşap Oymacılığı Kursunda kursiyerlerin yapmış oldukları ahşap oyma eserleri sergisinin açılışına katıldı.

Kursiyerlerin yapmış oldukları ahşap oyma eserleri sergisi açılışına Vali Kaban'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Battalgazi Halk Eğitim Müdürü Cemal Kurhan, Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Avcı, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar. Açılışın ardından Vali Kaban sergiyi gezerek Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alan şefi Hayrettin Ormancı'dan kursiyerlerin yapmış olduğu el emeği eserler hakkında bilgiler aldı ve kursiyerleri tek tek tebrik etti. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanı ve Metal Teknolojileri Alanı öğrencileri tarafından yapılan eserler Vali Ali Kaban'a hediye edildi. Daha sonra öğrencilerle birlikte Vali Kaban, öğretmen ve öğrenciler günün anısına birlikte fotoğraf çekindi.

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