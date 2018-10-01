Vali ile görüşen 462 kişiden 291 kişi iş ve yardım talebinde bulundu

İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ Valisi Hüseyin Aksoy'un, 11 aydır halk günlerinde görüştüğü 462 kişiden 162'si iş, 129'u yardım talebinde bulundu.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, vatandaşların istek ve taleplerini devletin ilgili mercilerine doğrudan iletilmesi, sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla 30 Ekim 2017 tarihinden itibaren başlattığı ve her hafta düzenli olarak pazartesi günleri gerçekleştirdiği halk gününde vatandaşlarla bir araya geliyor. Vali Hüseyin Aksoy, 11 aylık süre içerisinde 462 vatandaş ile görüşme yaptı. 162 kişi iş talebinde, 129 kişi yardım talebinde, 31 kişi hukuki konularda, 24 kişi Kocaeli Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile ilgili konularda, 17'si sağlık konusunda ve 99 kişi ise diğer kurum ve kuruluşlarla olan sorun, talep ve isteklerini iletti. Vali Aksoy, sorunların çözümü ve taleplerin yasal çerçevelerde karşılanması için toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine kurumları ile ilgili konularda gerekli hassasiyetin gösterilmesini, yardımcı olunmasını ve diğer konularda da ilgili kurumlara yazı yazılması ve yapılan işlemler sonucundan da vatandaşların bilgilendirilmesi talimatlarında bulundu.

Vatandaşların huzuru, güvenliği, refah seviyesi, yaşam standartlarının iyileştirilmesini önemsediklerini belirten Vali Aksoy, vatandaş memnuniyeti yaratmak, vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek için bir araya geldiklerini ifade ederek, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu, kapısının her zaman vatandaşa açık olduğunu, bu güne kadar müracaat eden tüm vatandaşların görüşme taleplerini kabul ettiğini ve 462 vatandaş ile tek tek görüşme sağlandığını açıkladı.