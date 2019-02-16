Vali İbrahim Akın, esnaf ziyaretinde Onyx taşı inceledi

KIRŞEHİR Vali İbrahim Akın, esnaf ziyareti yaptı.Terme Caddesi'nde faaliyet gösteren Onyx Taş işlemelerinin sergilendiği iş yerini ziyaret ederek satışa sunulan ürünleri inceleyen Vali İbrahim Akın, işletme sahibi Adnan Arı’dan onyx taşı ve taş işlemeciliği hakkında bilgiler aldı. Yaptığı ziyarette onyx taşından yapılan el emeği ürünleri yakından inceleme fırsatı bulan Vali İbrahim Akın, Kırşehir'e özgü bir sanat olan Onyx taş işletmeciliğinin diğer geleneksel el sanatları gibi önemli bir değer olduğunu belirtti.Onyx taşından yapılan ürünlerin Kırşehir'e gelen misafirler için ideal bir hediye olduğunu vurgulayan Vali Akın, “El emeği, göz nuru ile yoğun emekler sarf edilerek üretilen onyx mermer ürünleri ilimizde çok yaygınken bugün unutulmaya yüz tutmuş bir el sanatı haline gelmiştir. Birçok özelliği olan ve bilindiği gibi mermerden farklı bir taş olan onyx taşından yapılan ürünler, ilimize gelen misafirler için ideal bir hediyedir. İşletme sahiplerimiz, uzun yıllar süren emekleri sonucunda Onyx taşının adını duyurmayı başarmış ve Kırşehir ile özdeşleştirmiştir” dedi.

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