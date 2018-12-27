Vali Halk Günü'nde vatandaşla buluştu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu Halk Günü'nde vatandaşla buluştu.

Vali Ömer Seymenoğlu tarafından düzenlenen ve her çarşamba günü saat 10.00'da başlayan Halk Günü'nde vatandaşların sorunlarına daha hızlı çözüm bulabilmek için vali yardımcısının yanı sıra İŞKUR, İl Milli Eğitim ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) müdürleri de hazır bulunuyor.

Halk Günü'nde vatandaşların değişik konulardaki taleplerini ve dileklerini dinleyen Vali Seymenoğlu, çözümü mümkün olan konularla ilgili derhal ilgililere talimat verirken, çözümü mümkün olmayan taleplerle ilgili de vatandaşları bilgilendiriyor. Vali Seymenoğlu, takip edilmesi gereken konularla ilgili notlar da alıyor.

FOTOĞRAFLI