Vali Güzeloğlu, üniversiteliler için güvenlik toplantısı yaptı

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında Dicle Üniversitesi, yüksekokulları, üniversite yurdunun sorunları ve güvenliği konulu Güvenlik Toplantısı düzenlendi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Vali yardımcıları Dr. Ahmet Naci Helvacı ve Hacı Hasan Gökpınar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda Dicle Üniversitesi, yüksekokulları, üniversite yurdunun sorunları ve güvenliği konuları görüşülürken, yüksek öğrenimde sorunsuz bir akademik yıl geçirilmesi için yaplıan mevcut çalışmalar, üniversitede olması muhtemel asayiş olayları ile üniversite yurtlarının ulaşım ve güvenlik sorunları ele alındı. Olası olumsuz şartların oluşması halinde önlenmesine yönelik ilgili tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışılarak, üniversite ve yurt bölgelerinde öğrencilerle ilgili alınacak tedbirler görüşüldü.

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