Vali Güzeloğlu, Tekstil OSB toplantısına başkanlık etti

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında düzenlenen Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısında, ekonomik kalkınma ve istihdam yönelik çalışmalar gündeme geldi.

Diyarbakır Tekstil İhtisas (OSB) Yönetim Kurulu toplantısı Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında, Diyarbakır Ticarete ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, Diyarbakır Tekstil İhtisas Müdürü Sami Erkız, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hayrettin Bahçıvancı katıldı.

Toplantıda, Diyarbakır'ın ekonomik kalkınmasına ve istihdamına önemli katkılar sağlayacak olan Tekstil İhtisas OSB'nin kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyonu konuşuldu.

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