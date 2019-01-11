Vali Güzeloğlu, gazetecilerle buluştu

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, gazetecilerle bir araya geldi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Vali Hasan Basri Güzeloğlu, gazetecilerle bir araya geldi. Cemiyet Başkanı Mehmet Veysi İpek'ten bir süre bilgi alan Vali Güzeloğlu, basın mensuplarının 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutladı. Diyarbakır'ın gelişmesinde gazetecilerle işbirliğinin devam kaydeden Vali Güzeloğlu, şunları söyledi:

"Basının her açıdan hem genel, hem yerel ölçekte yönetim sürecimizde bizimle dönen paydaş ilişkisi olduğunun altını çizmek istiyorum. Basın, halkımıza gelişmeleri aktaran, kamuoyunun bilgilendirilmesine katkı sunan, bu anlamda yöneten, yönetilen, devlet ve vatandaşlar arasında çok önemli bir kamu görevi icra eden fonksiyonunun yanı sıra vatandaşlarımızdan bize iletilen, yaşanılan toplumsal gerçekleri aktaran, sıkıntılar ve sorunları dile getiren önemli bir fonksiyonu var. O yüzden gerek yazılı gerek görsel tüm basın ve medya organları bizim için aynı zamanda izlenmesi gereken, yönetim sürecinde değerlendirilmesi gereken, çok önemli katkılar sağlayan, kurumlar ve yönetimin paydaşlarıdır. Bu doğrultuda Diyarbakır'da da çok tecrübeli, deneyimli ve alanında uzman yerel ve genel basın kadromuz var. İnşallah Diyarbakır'ın gelişmesi ve bundan sonra geleceğe doğru güvenle taşınması sürecinde bugüne kadar olduğu gibi karşılıklı işbirliğimiz ve karşılıklı Diyarbakır'ımıza hizmet etme, katkı sağlama, üretme, çalışma ve değerlendirme sürecimiz devam edecek. Ben tekrar bütün arkadaşlarımıza sizin şahsınızda hem çalışma hayatlarında hem de özel hayatlarında başarılar diliyorum. Emeği geçip Diyarbakır'a ve bölgeye katkı sağlayan ve bugün aramızdan olmayanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Gelecek her günün ilimiz ülkemiz ve sizler için güzellikler getirmesini diliyorum."

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Veysi İpek ise Vali Güzeloğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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