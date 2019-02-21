Vali Güzeloğlu, Dicle Üniversitesi Senato üyeleriyle bir araya geldi

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Dicle Üniversitesi Senato üyeleriyle toplantıda bir araya geldi.

Dicle Üniversitesi Senato toplantısı Vali Hasan Basri Güzeloğlu katılımıyla yapıldı. Toplantıya Vali Güzeloğlu'nun yanısıra Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, rektör yardımcıları, Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri, fakülte dekanları, Dicle Teknokent Müdürü ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral katıldı. Toplantıda, Dicle Üniversitesi’nin eğitimi, genel durumu ve yapılan mevcut çalışmalar görüşüldü ve istişarelerde bulunuldu.



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