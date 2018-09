Vali Güvençer, Köprübaşılı muhtarları dinledi

MANİSA Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 2018 Yılı Muhtarlar Toplantısında Köprübaşı ilçesindeki muhtarlarla buluştu.

Vali Mustafa Hakan Güvençer, Köprübaşı ilçesine programı kapsamında geldi. Köprübaşı Kaymakam Vekili Mehmet Sert'i makamında ziyaret eden Vali Güvençer, brifing aldı. Daha sonra Köprübaşı Mergan Alp Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda düzenlenen 2018 Yılı Muhtarlar Toplantısına katıldı. Vali Güvençer başkanlığında yapılan Muhtarlar Toplantısı'na Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Köprübaşı Kaymakam Vekili Mehmet Sert, Köprübaşı Belediye Başkanı AK Partili Zafer Mergen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, il ve ilçe daire müdürleri ile Köprübaşı mahalle muhtarları da yer aldı. Muhtarların Muharrem ayını tebrik eden Vali Güvençer, "Geçen yıl aradan bir yıl geçtikten sonra benzer bir değerlendirme toplantısını birlikte yapabileceğimizi ifade etmiştim. Bir yıl içerisinde gösterdiğiniz ortak mesai, gayret için çok çok teşekkür ediyorum. Aradan geçen bir yıl içerisinde ciddi bir mesafe aldığımızı düşünüyorum. Elbette hayat devam ediyor. Bir takım sorunlar olacak, ihtiyaçlar olacak, yeni ihtiyaçlar gelecek, bir kısım eksiklikler olacak. İnşallah Allah ömür verirse, el ele verebilirsek o eksiklikleri de önümüzdeki zaman diliminde tamamlarız" dedi. Toplantıda sunum yapan Köprübaşı Kaymakam Vekili Mehmet Sert, bir önceki toplantıda gündeme gelen sorunların birçoğunun çözümlendiğini, çözümlenememiş az sayıdaki sorun üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek yürütülen kamu hizmetleri hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Mergen ise halka hizmet ve hayır dualarını almak için çalıştıklarını söyledi. Toplantıda söz alan muhtarlar yerine getirilen istekleri nedeniyle çalışma yapan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, yeni talep ve isteklerini dile getirdiler. Muhtarların istek ve sorularını il ve ilçe daire müdürleri not alarak cevaplandırdı. Vali Güvençer, toplantının ardından Köprübaşılı muhtarlarla tokalaşarak vedalaştı. Kaymakam Vekili Mehmet Sert, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ve İl Emniyet Müdürü Fevzi bilgiç ile birlikte Köprübaşı Belediyesine geçen Vali Güvençer, Belediye Başkanı Mergen tarafından karşılandı. Belediye personeliyle selamlaşan Vali Güvençer, Başkan Mergen'in makamına geçerek, bir süre görüştü. Başkan Mergen, belediyenin çalışmaları ve yatırımları hakkında Vali Güvençer'i bilgilendirdi.

MANİSA, ()

FOTOĞRAF