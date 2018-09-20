Vali Güvençer, kentte atanan kaymakamları konuk etti

MANİSA Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kente atanan Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp ile Kula Kaymakamı Kemal Duru'yu misafir etti.

Cumhurbaşkanlığı atama kararının ardından görevlerine başlayan Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp ile Kula Kaymakamı Kemal Duru, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret etti. Kaymakam Yalınalp ile Duru, Vali Güvençer'le bir süre görüştü. Kaymakam Yalınalp, 2006-2014 yılları arasında Manisa Vali Yardımcısı olarak görev yaptığını, kentle bağının sürdüğü belirterek, tekrar ilde görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Vali Güvençer ise, her iki kaymakama yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

MANİSA, ()

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