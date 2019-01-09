Vali Günaydın: Uyuşturucu ile mücadelede muhtarlarımıza önemli görev düşüyor

KAYSERİ'de uyuşturucu ile mücadele konusunda muhtarlarla bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında bir araya gelen Vali Şehmus Günaydın, "Bu mücadelede siz muhtarlarımıza da çok önemli görevler düşüyor" dedi.Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi Salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Şehmus Günaydın, Vali Yardımcıları Nail Anlar ve Zekeriya Güney, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, ilçe kaymakamları ile muhtarlar katıldı. Vali Günaydın toplantıda yaptığı konuşmada, uyuşturucu konusunda çok önemli çalışmaların yapıldığını söyledi.2018 yılında uyuşturucuyla mücadelede daha önceki yıllara göre başarılara imza atıldığını belirten Vali Günaydın, "Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için artık tehlike olmaktan çıkıp tehdit haline gelen bu uyuşturucu belasını hep beraber bitirmek, asgariye indirmek için daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunun için emniyetimizin, jandarmamızın 2018 yılında çok başarılı çalışmaları oldu. Ülkemizin ortalamasının üzerinde başarılar elde ettiler. Bu mücadelede siz muhtarlarımıza da çok önemli görevler düşüyor. Bizler elbette ki uyuşturucunun peşine düşeceğiz, ancak bunun yanında önleyici tepkileri almamız lazım. Eğitim çalışmaları yapmamız lazım. Ailelerimize eğitim çalışmalarını anlatmamız lazım. Eğitim faaliyetlerine ailelerimizi davet etmek lazım" dedi. Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün ve Yeşilay Kayseri Şube Başkanlığının uyuşturucu ile mücadele sunumlarıyla son buldu.

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