Vali Günaydın: Terör örgütleri ile mücadele kararlıkla sürecektir

KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, "Şehrimizde tüm ülkede olduğu gibi terör örgütleri ile mücadele kararlılıkla sürecektir" dedi.Kayseri'de Vali Şehmus Günaydın başkanlığında 2018 asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı.Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliğinde düzenlenen toplantıya Vali Günaydın'ın yanında Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez katıldı.Vali Şehmus Günaydın "Şehrimizde tüm ülkede olduğu gibi terör örgütleri ile mücadele kararlılıkla sürecektir. Millet ve ülke üzerinde hesabı olanlara cevabı verilmiştir, verilecektir. Uyuşturucu ile mücadele takdire şayan şekilde devam etmektedir. Sokak satıcıları ilimizde rahat faaliyet gösteremiyor. Beraber hareket ettiğimiz zaman kazanan ülkemiz olacaktır" dedi.Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın ise 15 Temmuz darbe girişiminden bu zamana kadar 11 bin 593 şüpheli hakkında soruşturma yapıldığını, yargılamalarda bin 520 kişinin tutuklandığını, Emniyet ve Jandarma'dan gelen 622 uyuşturucu şüphelisinin 324'ün tutuklanarak cezaevine gönderildiğini söyledi.Emniyet Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkaya, 2018 yılında polis ve jandarmanın asayiş çalışmalarını değerlendirerek, 514 bin 591 aracın kontrol edildiği, bin 88 aracın trafikten men edildiğini açıklayarak, "2017 yılında 48 bin 34 olay yaşanırken, 2018 yılında ise bu sayısı 49 bin 69 oldu. Yüzde 2,15'lik artışın yaşandığı şehrimizde gözaltına alınan 46 bin 305 kişiden bin 136'sı tutuklandı. Şehrimizde faili meçhul hiçbir cinayet yoktur. Hırsızlık olaylarında yüzde 13 azalma vardır. Mala karşı işlenen suçlarda yüzde 7 azalma, kişilere karşı işlenen suçlarda ise yüzde 3 artış var" dedi.

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