Vali Günaydın muhtarlarla buluştu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Valisi Şehmus Günaydın toplantıda bir araya geldiği muhtarları dinledi.

Her ay düzenli olarak merkez ve köylerde gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı'nın eylül ayı oturumu Vali Şehmus Günaydın başkanlığında düzenlendi. Merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarlarının katıldığı toplantıda İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol, İl Özel İdaresi, jandarma ve ilgili birim yetkilileri de hazır bulundu.

Vali Şehmus Günaydın, muhtarların, vatandaşın istek ve taleplerinde ilk temas noktası olarak görev yaptığını söyledi. Vatandaşların ihtiyaçlarının zamanında ve tam karşılanmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Vali Günaydın, muhtarlardan yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların gereksinimlerinin kış gelmeden acil olarak tamamlanmasını istedi.

Vali Günaydın, geçen yıl başlatılan vatandaşların acil ihtiyaçlarının mahalle ve köylerde en az 2 saat içerisinde çözülmesi uygulamasına bu yıl da devam edeceklerini söyleyerek, bu konuda tüm ilgililerin duyarlı olması talimatı verdi. Ayrıca eğitim alanında son bir yılda çok ciddi yatırımlar yapıldığını ve Isparta'da ortalama sınıf mevcudunun 18 olduğunu aktaran Vali Günaydın, bu dengeyi koruyabilmek için herkesin duyarlı olmasını istedi. Her konuda muhtarlarla istişare halinde olduklarını da aktaran Vali Günaydın, "Kapımız 24 saat açık demiyoruz, kapımız hiç kapanmıyor zaten" diyerek muhtarların çalışmalarının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmasının ardından muhtarlara söz veren Vali Günaydın, gelen talep ve önerileri dinleyerek, çözümü konusunda ilgili birim amirlerine talimat verdi.

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