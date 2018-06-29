Vali Günaydın muhtarlarla buluştu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Valisi Şehmus Günaydın, Yalvaç ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi, Mısırlı Köyü'nde genç bir çiftin düğününe katılarak mutluluğuna ortak oldu.

Vali Şehmus Günaydın her ay bir ilçede düzenlediği muhtarlar toplantısını bu ay Yalvaç'ta düzenledi. Mahalle ve köy muhtarlarının katıldığı toplantıda Vali Günaydın, talep ve şikayetleri dinledi. Vatandaşların hizmetin en iyisine layık olduğuna inandığını belirten Vali Günaydın, "Bizim var olma sebebimiz tüm vatandaşlarımıza, ülkemize ve milletimize hizmet etmektir. Bizler vatandaşlarımızın bir eksini giderdiğimizde bundan mutlu olan insanlarız" diye başladı.

'HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Konuşmasında daha önceki toplantılarda koydukları hedeflere tek tek ulaştıklarını vurgulayan Vali Günaydın, "Toplam 420 kilometre olan köy grup yollarından 212 kilometresini sıcak asfaltla kapladık. Kalan 208 kilometre de bu yıl asfaltlanacak. Hedefimiz 2023 yılına kadar bütün köy yolarını sıcak asfalt kaplamak. Önümüzdeki yıl bunun çalışmalarına başlayacağız" dedi. İçme suyunu için pompa kullanan köylerin elektrik enerjisi yerine güneş enerjisine geçiş için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Vali Şehmus Günaydın, "116 köyün büyük bir kısmında bunu tamamladık. Yine bu yıl içinde köylerimize 20 milyon parke taşı dağıtacağız" dedi.

KÖYLERE ZİYARET

Muhtarlar toplantısının ardından sırasıyla Terziler, Ayvalı, Körküler, Mısırlı ve Kırkbaş köylerini ziyaret eden Vali Şehmus Günaydın, vatandaşlarla da bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Öncelikle kadınları dinleyen Vali Günaydın, yaşlılarla yakından ilgilendi, çocuklara hediyeler verdi. Mısırlı Köyü'nde genç bir çiftin düğün törenine de katılan Vali Şehmus Günaydın davul ve zurnayla karşılandı. Genç çifti tebrik eden Vali Günaydın, çifte mutluluk diledi.

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