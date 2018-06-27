Vali Günaydın muhtarlarla buluştu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Valisi Şehmus Günaydın muhtarlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen Merkez Muhtarlar Toplantısı, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Günaydın Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi'nin Isparta genelinde huzur ve güven içinde geçmesinden dolayı muhtarların verdiği katkıya teşekkür ederken, köylerle mahallelerde hizmetlerin hız kesmeden devam ettiğini aktardı.

Vali Günaydın, "Özellikle köylerimizde sıcak asfalt çalışmalarında çok büyük rakamlara ulaştık, yani hiç kimsenin hayal edemediği rakamlara ulaştık. Bugün itibariyle 300 kilometreyi geçtik. İnşallah bu sene sizlere verdiğimiz söz doğrultusunda bütün grup yollarımızın sıcak asfaltını tamamlamış olacağız" dedi.

EĞİTİM MÜJDELERİ

Açıklamasında eğitim yatırımlarının çok hızlı şekilde devam ettiğini belirten Vali Günaydın, Modernevler, Halıkent ve Çünür mahallelerinde yapımı devam eden okulların çok kısa sürede tamamlanacağını, bunun yanında Isparta'da bağımsız anaokullaşma oranını Türkiye'de ilk sıraya çıkarmak için 3 ihale yapıldığını söyleyerek, yakında inşaatlarına başlanacağı müjdesini verdi. Vali Günaydın ayrıca yaz döneminde okulların yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanma faaliyetlerine de hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

'KÖYLER İÇME SUYUNA ELEKTRİK ÖDEMEYECEK'

Köylerdeki içme suyu pompalarında kullanılmak üzere güneş paneli yatırımlarına devam ettiklerini de aktaran Vali Günaydın, hedeflerinin 116 köy olduğunu ve bunu da bu yıl tamamlayacaklarını aktararak bu yatırımdan muhtarların çok memnun olduğunu söyledi.

'KÖYLER TEMİZ SU KULLANACAK'

Açıklamasında ayrıca merkezde bulunan bütün köylerin parke taşı ihtiyacını bu yıl içinde karşılayacaklarını belirten Vali Günaydın, imkânlar oldukça bu yatırımların devam edeceğini ve bunun yanında vatandaşların daha sağlıklı içme suyuna kavuşabilmeleri için alt yapı yatırımlarının devam ettiğini söyledi. Vali Günaydın, "Amacımız hiçbir köyümüzde 25- 30 yıllık içme suyu borusu kalmayacak bu hedefte de çok mesafe aldık. Çok yakında içme suyu şebekesi yenilenmemiş hiçbir köyümüz kalmayacak" dedi.

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