Vali Günaydın, 'Bağımlılıkla mücadelede taviz yok'

KAYSERİ, () - BAĞIMLILIKLA Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında toplandı.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Günaydın, uyuşturucunun ülke geleceği ve gençlik için tehlikeli boyuta geldiğinin altını çizerek mücadelenin toplumun tüm katmanları tarafından yürütülmesinin elzem olduğunu vurguladı. Bu mücadelede bütün kurumların yapacakları çalışmalar ve gösterecekleri çabanın, başarı için çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Günaydın, "Toplumumuzun tüm kesimleri mücadelede etkin bir şekilde rol alırsa sonuç almamız çok daha kolaylaşacaktır. Geçmiş yıllar ile karşılaştırma yaptığımızda bağımlılıkla mücadelede önemli mesafeler kat ettiğimizi görüyoruz. Bu yeterli değil daha üst seviyede konuyu ele alarak mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.

2018 yılında uyuşturucu ile mücadele konusunda ülkede önemli başarılar elde edildiğinin altını çizen Vali Günaydın, kurumların gerekli çalışmaları yaptıklarını ve bağımlılıkla mücadele konusunda kesinlikle taviz verilmeyeceğini belirtti.

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