Vali Günaydın'a fahri hemşehrilik

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'nın merkeze bağlı Deregümü köyü muhtarlığı ihtiyar heyeti, Vali Şehmus Günaydın'a fahri hemşehrilik beratı takdim etti.

Deregümü köyü muhtarlığı, başta sıcak asfalt çalışmaları olmak üzere altyapı ve üstyapı çalışmalarının yoğun şekilde köylere ulaştırılmasına destek veren Vali Şehmus Günaydın'a 'fahri hemşehrilik beratı' takdim etti. Deregümü Muhtarı Osman Katırcı, bu kararın vatandaşlar ve köy ihtiyar heyetiyle birlikte alındığını söyledi. Katırcı, desteklerinden dolayı Vali Şehmus Günaydın'a tüm köy halkı adına teşekkür ettiklerini söyledi.

Deregümü halkına teşekkür eden Vali Günaydın ise Isparta'da tüm köyleri ziyaret etmek hedefiyle yola çıktıklarını ve şu ana kadar da 170'in üzerinde köyü ziyaret ettiklerini söyledi. Vali Günaydın, “Bu kapsamda da Deregümü köyünü birkaç kez ziyaret ettik. Deregümü köyü üreten bir köyümüz, domates ve çiçek üretiminde önemli noktalara gelmiş köyümüzün daha ileri noktalara gitmesi için altyapı çalışmalarını da hızlı şekilde tamamlıyoruz. Hizmetleri en kaliteli şekilde Deregümü halkının istifadesine sunuyoruz" dedi.

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