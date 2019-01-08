Vali Gül: Uyuşturucu ile mücadele devlet politikasıdır

GAZİANTEP uyuşturucu ile mücadele bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı Vali Davut Gül başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Gül burada yaptığı konuşmada uyuşturucu ile mücadelenin devlet politikası olduğunu kaydetti.Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, il protokolü ve muhtarların katılımları gerçekleştirilen toplantı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Gaziantep Şubesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sunumlar ile başladı.Sunumlar sonrasında muhtarlara hitap eden Vali Gül, uyuşturucu ile mücadelenin devlet politikası olduğunu belirterek cumhurbaşkanımızın bu konuda talimatları olduğunu ve bu kapsamda bir araya gelindiğini dile getirdi.Gaziantep’in uyuşturucu kullanımı konusunda ilk sıralarda olmadığını söyleyen Vali Gül, "Şu anda dünyada, Türkiye’de, Gaziantep’te böyle bir sorun var. Rakamlara bakıldığında Gaziantep uyuşturucunun çok kullanıldığı, çok satıldığı bir şehir değil. İlk onun içerisinde Gaziantep’in olmadığını gördük. Tabi ki bu bizde uyuşturucu olmadığı, satılmadığı, kullanılmadığı anlamına gelmiyor. Bu meseleye istatistik olarak da bakmıyoruz. Bir kişi bile bağımlıysa bununla mücadele etmek bizim asli görevimizdir. Bu anlamda bir kişinin dahi heba edilmesine asla müsaade etmeyiz" dedi.Gaziantep’in şanslı bir şehir olduğunu belirten Vali Gül, Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi’nin Türkiye’de olmayan bir merkez olduğunu belirterek uyuşturucu ile mücadelenin sadece polisiye mücadele olmadığı, ilçe belediyelerin yaptıkları sosyal ve kültürel faaliyetlerin gençlerin, kadınların, çocukların uyuşturucuya yönelmesini engellediğini ifade etti.

Gaziantep’teki tüm kurum ve kuruluşların, belediyelerin, STK’ların, muhtarların yaptıkları hizmet ve faaliyetlerin, sosyal tesisler, kurs merkezlerinde verilen hizmetlerin uyuşturucu ile mücadeleye katkı sunduğunu bildiren Vali Gül, çocukların yeterli derecede sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere yönlendirilmesinin uyuşturucu ile mücadelede sağlam adımlar atılmasında önem arz ettiğini dile getirdi.

Okullarda güvenlik konusunda ciddi çalışmaların yapıldığını da vurgulan Vali Gül, “Önemli, riskli okullara ilk defa güvenlik personeli verildi. Yine büyükşehir ve ilçe belediyelerin katkıları ile kamera sistemi kurulmaya başlandı. Bunlar kent güvenlik sistemine entegre edildi. Kalanlar da en kısa sürede entegre edilecek. Böylelikle okullarımızın önünde sıkıntı var mı yok mu görebileceğiz. Suç işlenmesini arzu etmiyoruz ama işlenen suçları kontrol edebileceğiz. Metruk binalarımızı belediyelerimiz yıkmaya başladı. Yine belediyelerimizle okul spor kulüpleri kurduruyoruz. Lisanslı sporcularımız olsun istiyoruz. Lisanslı sporcularımızın spor yapabilecekleri ortam oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

'AMACIMIZ ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI BÜYÜMESİ, UYUŞTURUCUYA BULAŞMAMASI'

Vali Gül, “Amacımızı çocuklarımızın sağlıklı büyümesi, uyuşturucuya bulaşmaması ama uyuşturucuya bulaşırsa da tedavisi mümkün. Bunun için hepimize görevler düşüyor. Özellikle mahalle ölçeğinde bakkalı, eczacısı, muhtarı hep birlikte el ele vererek aileleri uyarıp uyuşturucu kullanan çocuklarımızı, vatandaşlarımızı tedavi merkezlerine yönlendirmemiz lazım” dedi.

'UYUMA' İLE TANIK OLDUĞUNUZ UYUŞTURUCU SUÇLARINI POLİSE İHBAR EDEBİLİRSİNİZ'

Akıllı telefon uygulaması ‘Uyuma’ ile uyuşturucu suçlarını polise tek tuşla ihbarda bulunabilecekleri konusunda da bilgilendirmede bulunan Vali Gül, “Whatsapp ihbar hatlarımız da var. Polisimiz de, askerimiz de, bizler de Gaziantep’in daha yaşanabilir hale gelmesini istiyoruz. Gaziantep huzurlu, güvenli bir şehir. Daha güvenli olabilmesi için hep birlikte çalışacağız. Aile çocuğuna sahip çıkacak, arkadaşları birbirine sahip çıkacak, çocukların spor yapabileceği iyi bir ortam sağlayacağız. Gaziantep’te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün var olan 35 tesise ilaveten 26 yeni tesis daha yapılıyor. Gaziantep’in bugünü dünden daha iyi, yarını da bugünden daha iyi olacak. El ele vereceğiz. Daha çok spor alanımız olacak, çocuklarımıza daha çok dokunacağız. Daha çok sosyal kültürel faaliyetlerimiz olacak” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI