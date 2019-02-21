Vali Gül, İslahiye'de muhtarlarla buluştu

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, İslahiye'de mahalle muhtarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı.

İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde Vali Davut Gül başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Fikret Güvenir, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Gaziantep ve İslahiye'de görev yapan kurum müdürleri ile 70 mahalle muhtarı katıldı.

Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Vali Gül, "İhtiyaç ve talepleri yerinde öğrenmek, çözüm gerektiren konularda kurum idarecilerimiz ve mahalle muhtarlarımızı bir araya getirmek amacıyla bu buluşmalarımızı gerçekleştiriyoruz, islahiye'ye büyük yatırımlar yapıldığını, standartlar yükseldiği için ihtiyaçların olabileceğini sizlerin taleplerini İmkânlarımız ve yasalar çerçevesinde yerinde getirmeye çalışacağız" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 5 yılda islahiye ye yapılan yatırımları slayt ile anlatarak sadece içme suyu ve kanalizasyon için 80 milyon yatırım yapıldığını söyledi. Şahin, Huzurlu yaylasının yayla turizmine kazandırılacağını söyledi.

Vali Davut Gül, toplantı sonrası kısa süre önce atanarak göreve başlayan İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan'ı makamında ziyaret ederek başarılar diledi. Kaymakam Kotan, Vali Gül'e brifing verdi.

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