Vali Gül'en GGC'ye ziyaret

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti(GGC)'ni ziyaret etti. Vali Gül, gazetecileri ziyaretinde eğitimden sağlığa, ekonomiden mültecilere kadar hemen her konuda çok önemli mesajlar verdi.

Gaziantep’in sanayi ve ticarette çok iyi bir yerde olduğunu belirten Vali Gül, şehrin orantılı büyümesi gerektiğine dikkat çekti. Vali Gül, ekonominin yanında eğitim, kültür ve sanat gibi alanlarda da aynı başarıyı yakalamak gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin göç alan illerinden birinin de Gaziantep olduğunu vurgulayan Vali Gül, göçün iyi yönetilmesi halinde önemli bir avantaj olacağını vurguladı. Vali Gül, “Mesela Sivas ve Erzurum’da göç verir, nüfusu azaları. Nüfusun azalması iyi bir şey değil. Göç iyi yönetilirse kentin gelişimine büyük katkı sağlar” dedi.

GGC TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUYOR

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Vali Davut Gül’e ziyaretinden dolayı teşekkür ettikten sonra Cemiyetin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Ay, “Gazeteciler Cemiyeti, 1969 yılında kurulan Gaziantep’in en köklü çatı örgütü. Güneydoğu’nun en önemli STK’larından birisidir. 250 üyemiz var, bunlardan 150’si sarı basın kartlıdır. Gaziantep basın yönünden zengin bir şehir. 24 günlük gazetemiz, 14 radyomuz, 7 televizyonumuz var. GGC olarak her sene ödül töreni yapıyoruz. İnşallah bu sene beşincisini düzenleyeceğiz. Bizim yaptığımız geceler Türkiye’de örnek oldu. Mesleğimizin duayenlerini şehrimizde ağırlıyoruz. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak üyelerimizi konut sahibi yaptık. Şu an da evlerinde oturuyorlar. Önemli bir projeydi. Çatı örgütüyüz toparlayıcı bir yapımız var. Her zaman Gaziantep’in ortak paydasına olabilecek her türlü projede Gazianteplilerin yanındayız. Sayın Valimiz iki ay gibi bir sürede kendini Gaziantep halkına sevdirmeyi başardı. Toplumun her kesiminin sorunlarına gösterdiği ilgiyle kısa sürede gönüllerde taht kurdu. Gaziantep basını olarak, başta eğitim olmak üzere toplum yararına tüm çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

'HEDEFİMİZ TEKLİ EĞİTİME GEÇMEK'

Vali Davut Gül, Gazeteciler Cemiyetini ziyareti sohbet ortamında geçti. Göreve geldiği günden bu yana şehrin lehine olabilecek her konuda basının desteğini gördüğünü belirten Vali Gül, konuşmasının önemli bir bölümünü eğite ayırdı. Gül, Gaziantep’te tekli eğitime geçmek için çalışmaların sürdüğünü belirterek, tüm Bakanlıkların eğitim için seferber olduğunu ifade etti. Vali Gül, En son Çevre Şehircilik Bakanımız geldiğinde TOKİ konutlarından 100 tanesini bize tahsis etti. Okul yerlerinde takasta kullanalım diye. Bu 100 tanesi bittiğinde yine konut verecekler yine takasta kullanacağız. Şimdi Çevre Şehircilik bakanlığı benim işim değil diye düşünmüyor. Gençlik Spor Bakanlığımız hem spor salonlarını okulların hemen bahçelerine yapılmasıyla ilgili Fatma Şahin başkanımızla gittik 10 tane kapalı spor salonu, 10 tane orta ölçekli havuz, 6 tane orta ölçekli kapalı spor salonu. 26 tesis ilk etapta hemen yapalım dedik. Bir tane spor lisesi yapalım istiyoruz. 2019 yılı içerisinde biz 100 tane okulda tekli eğitime başlamak istiyoruz” dedi.

'GÖÇÜ İYİ YÖNETMELİYİZ'

Gül, eğitimle ilgili şöyle devam etti: “Bizim 2002’ye kadar Gaziantep’te yapılan toplam derslik sayısı 5800. Şu an da inşaatı devam eden derslik sayımız 4 bin. 1,5 milyar liralık bizim şu an eğitime harcadığımız ve devam eden işlerimiz var. Düşünsenize neredeyse Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan 5800 dersliğimiz var ve 1,5 sene içerisinde inşaatı devam eden 4 bin. Bunu şu açıdan söylüyorum. Eğitime para harcanmadığı için eğitim sorunu devam ediyor değil. Olağanüstü bir para harcanıyor ama biz büyüyen bir şehiriz. Bu aslında bir şans. Eğer Gaziantep göç almasa yani Kilis ölçeğinde komşularımız olduğu için diyorum. Ya da geldiğim Sivas ölçeğinde bir şehir olur. Sivas’ta, Erzurum’da her sene ocak ayında konuşulan şey şu. TÜİK rakamları açıklar nüfusumuz şu kadar azaldı. Göç veriyoruz, kan kaybediyoruz, küçülüyoruz. Ne olacak bu şehrin hali. Çünkü göç almadığınız zaman göç vereceksiniz. Göç almak kötü bir şey değil. Göçü yönetememek kötü. Gelen kişileri mesleklere yönlendirmek, gelen kişileri şehirleşmesi uygun şekilde yapmak. Gecekondulaşmayı önlemek. Onları şehrin sosyal entegrasyonunda sorun çıkmadan yönetmek önemli. İstanbul daha çok göç alıyor. Ama herkes İstanbul’da yaşamak istiyor. Dikkat ederseniz göç almayan yerlerde çokta insanlar yaşamak istemiyor. Neden aş yok iş yok bir gelecek yok. Emekli nüfusu olan şehirler olmuş oluyor. Kimsenin böyle bir tercihi yok. Üretim olsun, istihdam olsun büyüsün Gaziantep’inde bu anlamda bu dinamikleriyle beraber büyümesi gerekiyor. Büyürken de yaşam kalitesinin en yüksek olduğu bir şehir olsun. İyi eğitim iyi sağlık çokça yeşil alan çokça spor alanları yürüyüş alanları güvenli şehir. Suç oranları düşük olsun. Bunları sıraladığınızda diğer insanların sayısı sizi çok ilgilendirmez. Ama bunları sağlamazsanız bırakın 2 milyonu 100 bin insan olsa bile bu bir sorun teşkil eder. “

Suriyelilerin karıştığı asayiş olaylarının abartılmamasını ve farklı boyutlara çekilmemesini isteyen Vali Gül, şöyle devam etti: Suriyelilerin suç işleme oranı Türklerin 7’de 1’i kadar. Türkler birbirleriyle kavga edebilirler, Suriyeliler birbiriyle kavga edebilirler, Suriyelilerle Türkler birbiriyle kavga edebilirler. Ama bunların hiç birinin temelinde bir etnik mezhep ya da milliyet meselesi olarak değil. Suçlular var mağdurlar var. Suçlular ve mağdurlar bazen kendi içinde olur bazen karşı gurupta olur. Ama Suriyelilerle Türklerin arasında bir mesele olduğunda bu bir ülke meselesi, millet meselesiymiş gibi algı oluşturuluyor. Bu doğru değil. Türklerin içinde serseri yok mu, suç işleyen yok mu? Bizim hapishanemizde A’dan Z’ye suçun her türlüsünü işleyen binlerce on binlerce insanımız var. Türklerin işlediği suçları görüyorsunuz. Türklerin Suriyelilere karşı işlediği suçlarda oluyor. Bunlara adli bir mesele olarak bakmak lazım. Bu meseleyi adli meselenin dışına çıkarttığımızda iş başka bir boyuta gider.

'GÜVENLİĞİMİZ İÇİN SURİYE’DEYİZ'

Bir diğer mesele. Ülkelerin çeşitli politikaları var. ülkeler mahalle ölçeğinde politika üretemezler. Şimdi bizim Fırat’ın doğusunda bir operasyonumuz var. Böyle bir kararlılığımız var. Bu şu anlama geliyor. Fırat’ın doğusu dediğimiz şu. Fırat’ın batısı Karkamış, doğusu Birecik. Karkamış’ın karşısında olan yerler Cerablus’u teröristten temizledik. Birecik’in karşısında olan yerler duruyor. Şöyle baktığımızda 300-500 metre ötede terörist var. Bizim Suriye’de varlık sebebimiz buradaki Suriyelilere gidip toprak kazanmak değil. Şöyle bir şey konuşuluyor. Bizim askerimiz orada savaşıyor Suriyeliler burada. Bu ikisi birbirinden farklı şeyler. Bizim orada oluş amacımız Türkiye Cumhuriyeti’ni tehdit eden terör örgütleriyle mücadele. Bunu en iyi yaşayan sizlersiniz. Bu şehrin başına Kilis’in başına füzeler yağıyordu. Biz kendi güvenliğimizi sağlamak için oradayız. Oradayken de buradaki Suriyelilerin akrabalılarıyla beraber oradayız. Şimdi bizim Mehmetçik vatan savunması yapıyor.”

'GAZİANTEP POTANSİYELİ YÜKSEK BİR ŞEHİR'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Vali Gül, Gaziantep’le ilgili projeler hakkında şu bilgileri verdi: “Gaziantep potansiyeli olan bir şehir. Dinamik bir şehir. Yani ekonomik olarak ihracat rakamlarını görüyorsunuz üretimi görüyorsunuz. Sanayinin ne kadar geliştiğini görüyorsunuz. Bununla beraber eksiklik demeyelim de daha iyi olması gereken ekonomi, eğitim, kültür, sanat ve sağlık bunların birbirine yakın gitmesi lazım. Bu şehrin ekonomik gelişmişlik sırası 5’se 5’tir, 10’sa ondur. Buna göre eğitiminin de o sırada olması lazım, sağlık hizmetinin de o kalitede olması lazım. Kültür, sanat ve edebiyatının da o seviyede olması lazım. Eğitimimizde o açıdan önemli. Bizim bir an önce tekli eğitime geçmemiz gerekiyor. Tekli eğitime geçip fiziki şartlar iyileştiğinde eğitimle ilgili bir adım daha ileri atmış oluruz. Sağlıkta şehir hastanesinin yapılması önemli. Şehir hastanesi dediğimiz aslında 7 tane hastane yapılıyor. Abdulkadir Yüksel’i de saydığımızda 8 hastane. Ve oralardaki fiziki şartlar diğer hastanelerin çok çok üzerinde. Bu bittiğinde buna hem bölgenin hem de Ortadoğu’nun sağlık üssü olabilecek durumda olacak.

'ULAŞIM ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİYOR'

Bir diğer nokta hızlı tren gelecek. Hızlı tren geldiğinde Gaziantep daha ulaşılabilir bir şehir olacak. Hızlı trenle birlikte insanlarda bana göre UNESCO’nun listesine girmemiz ve gastronomi bir heyecan oluşturdu. Bunu perakende sektörüyle canlandırmak lazım. Yani insanlar hızlı trene gelecek Türkiye’de üretilen en kaliteli ayakkabıları en ucuza alıp gidecek. Yemeğini yiyecek vakti varsa bir gece konaklayıp gidecek. Gaziantep’te bu potansiyel var mı var. Çünkü üretim yeri. Bir çok markaya üretim yapıyoruz. Ve maliyetinin 5-6 katı AVM’lerde satılıyor. Bunu gelip direk Gaziantep’ten alınması şehre bir canlılık getirecek. Müzeler şehrimiz, belediyelerimizin çok iyi bir hizmet çıtası var. Bizim hayvanat bahçemiz bile Türkiye’de parmakla gösterilebilecek bir yer. Şimdi havaalanımızın yeni terminal binası yapılıyor. Kapasitemiz iki katına çıkıyor. Körüklü olarak hiç dışarı çıkmadan uçaktan terminale, terminalden uçağa rahatlıkla girip çıkacağız.

'MESLEK LİSELERİ ÇOK ÖNEMLİ'

Meslek liselerindeki oranımızın artması lazım. Yani insanların bir meslek sahibi olması lazım. Düz liselerden olabildiğince çocuklarımızı alıp meslek liselerine yönlendirmemiz lazım. Bunlardan ötesi de çocukların spor yapması lazım. Her mahallede semt sahaları, spor salonları, çabuk ulaşılabilecek mekanların olması lazım ve bu gençlerinde bu tesislerden faydalanması lazım. Türkiye’nin genel bir politikası var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çizilen bir yol var. Şunlar şunlar yapılacak. Onlar yapılırken de Gaziantep’te Adalet Bakanımızın liderliğinde milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, STK’larımızla en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Gaziantep’te bunu en iyi yapabilecek yerlerden biri. Geçen bir yerde de yine söyledim bize 100 tane hayırsever lazım. 2019 yılı içerisinde eğitimin gündemimizden kalkması gerekiyor. Başka şeyler konuşmamız gerekiyor. Geçmiş yıllarda gazetelerin haberlerine baktım 30 yıldır eğitim konuşuluyor. Yani bu eğitim meselesi Gaziantep’in gündemine yeni gelmedi. Stadyumun yeri millet bahçesi olacak. Cuma camisi de Valiliğin olduğu yerde olacak. Valiliğin taşınacağı yer belli. Şu an caminin projesi hazırlanıyor. Projesi bu hafta biterse 1 hafta içerisinde yeri teslim edebilecek durumdayız. Millet bahçesi zaten hükümet politikası ilk 100 günlük ve 200 günlük eylem planının içerisinde.”

