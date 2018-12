Vali Gül'den, yeni yıl mesajı

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Valisi Davut Gül, yeni yılın yeni umutlar olduğunu belirterek, herkesin 2019 yılını kutladı.

Her yeni yılda bir önceki yılın muhasebesinin yapıldığını, elde edilen birikim ve tecrübeyle ülke kalkınması, gelişmesi, halkın birliği ve huzuru için yapılacak çalışmaları yeniden gözden geçirerek geleceğe ilişkin planlar yaptıklarını anlatan Vali Gül, "Her zaman olduğu gibi yeni yıl, yeni umutlar demektir" dedi.

2023 hedefleri doğrultusunda Gaziantep'in birçok atılımlar gerçekleştiğini, özellikle Çingene Kız mozaiğinin geri getirilişi, şehir hastanesi ve sanayide ihracat rekorları kırılmasının geçen yılın sevindirici gelişmeleri olduğunu anlatan Vali Gül, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Yeni ve daha büyük başarılar elde edebilmek için hepimizin milli heyecan ve ruhla daha çok çalışması gerekmektedir. Bu anlayışla eğitim, sağlık, sanayi, turizm ve spor alanında Gazi şehrimize yakışır bir ivme yakalayarak her alanda öncü olma yolunda emin adımlarla ilerlemeliyiz. Bizler şehrimizin daha da gelişmesi için el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde çalışıp çok daha güzel başarılara hep birlikte imza atmaya devam edeceğiz. 25 Aralık'ta Kurtuluş Günü'nü gururla kutladık ve gördük ki Gaziantep birlik ve beraberlik içerisinde her türlü güçlüğe göğüs geren bir şehirdir. Şimdi de aynı ruhla çalışan Gaziantepliler, her alanda lider olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir."

Gaziantep'in misafirperver bir şehir olduğunu ve Suriyelilerin buna en güzel örnek olduğunu ancak son günlerde sosyal medyada çıkan provokatif söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Gül, 2019 yılına ilişkin şu düşünceleri aktardı:

"2019 yılının; sanayide yeni ihracat rekorlarının elde edileceği, sporda Gazi Şehir Futbol Kulübümüzün hak ettiği Süper Lige çıkacağı, eğitimde tekli eğitime geçilerek çok daha üst sıraları yakalayacağı, turizmde daha çok turistin şehrimizi ziyaret edeceği, huzurlu ve güvenli bir yıl temenni ediyorum. Bu güzel vatanın bir ferdi olarak bizlere düşen, her zaman atalarımızdan aldığımız şanlı bayrağı daha yükseklere çıkarmaktır. Bu azim ve kararlılık ile bunların hepsini başaracağımızdan hiçbir şüphem yoktur. Çünkü Gaziantepliler geçmişte olduğu gibi bugün de şehirlerine sahip çıkarak Gazi şehrimizi çok daha iyi yerlere yükselteceklerdir. Bunu da hep birlikte gönülden gönüle uzanan bir sevgiyle, çalışmayla, azimle başaracağız. Yeni yılı karşılayacağımız saatlerde görev yapacak tüm asayiş ve sağlık birimlerimiz kendi görev, yetki ve sorumluluk alanlarında gerekli güvenlik, trafik ve sağlık tedbirlerini almışlardır. Bu duygularla 2019 yılının şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz adına barış, huzur, sağlık, mutluluk ve refah dolu bir yıl olmasını diliyor, tüm hemşerilerimin yeni yılını kutluyor, selam ve saygılar sunuyorum."

