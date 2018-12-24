Vali Davut Gül beraberinde İslahiye Kaymakam vekili Lokman Düzgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ile birlikte Yırtar ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Vali Gül, Babaannesi Meryem Yırtar'ın kaybeden Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Yırtar ve yakınlarına sabır diledi.
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Vali Gül'den taziye ziyareti
GAZİANTEP Valisi Davut Gül, İslahiye ilçesinde taziye ziyaretinde bulundu. Vali Davut Gül beraberinde İslahiye Kaymakam vekili Lokman Düzgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ile birlikte Yırtar ailesine...
GAZİANTEP Valisi Davut Gül, İslahiye ilçesinde taziye ziyaretinde bulundu.
Vali Davut Gül beraberinde İslahiye Kaymakam vekili Lokman Düzgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ile birlikte Yırtar ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Vali Gül, Babaannesi Meryem Yırtar'ın kaybeden Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Yırtar ve yakınlarına sabır diledi.
Vali Davut Gül beraberinde İslahiye Kaymakam vekili Lokman Düzgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ile birlikte Yırtar ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Vali Gül, Babaannesi Meryem Yırtar'ın kaybeden Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Yırtar ve yakınlarına sabır diledi.
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