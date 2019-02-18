Vali Gül'den MAREV'e ziyaret

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Valisi Davut Gül, Mardinliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı'nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül. kısa adı MAREV olan Mardinliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı'nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Dernek Başkanı Abdülkerim Arslan, ziyarette önceliklerinin eğitim olduğunu ifade ederek öğrencilere verilen bursların yanı sıra çeşitli konularda sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz kurslar düzenlediklerini ifade etti. Toplumsal kalkınmada sivil toplum kuruluşlarının önemli görevler üstlendiğini ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül ise yapılan çalışmaların topluma yararlı olduğunu ve eğitim öncelikli bütün çalışmaları desteklediklerini ifade ederek, "Suriye'nin imarı Gaziantep üzerinden yapılacak. Gaziantep sahip olduğu potansiyelle bu konuda üzerine düşenleri yapacaktır. Eğitim en önemli önceliğimizdir. Çocuklarımıza sahip çıkmak, onları yarınlara hazırlamak hepimizin ortak görevleri arasındadır" dedi.

Ziyaret sonunda dernek başkanı Arslan ile sanayici Mahsum Altunkaya Vali Gül'e günün anısına teşekkür plaketi verdi.

FOTOĞRAFLI