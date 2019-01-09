Vali Gül'den DHA'ya ziyaret

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, Demirören Haber Ajansı () Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Vali Davut Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesi Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bölge Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş ile sohbet eden Vali Gül, basının kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında önemli görev yaptığına değindi. 'nın da objektif yayıncılık anlayışıyla sektörün önemli aktörlerinden olduğunu ifade eden Vali Gül, basının kamu ile halk arasında köprü vazifesi yaptığına dikkat çekti. Vali Gül, gazetecilerle her zaman iç içe olduklarını ve birlikte çalıştıklarını da vurguladı.

'nın yaptığı çalışmalarını anlatan Kırmızıtaş, ziyaretinden dolayı Vali Gül'e teşekkür etti.

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