Vali Gül: Bizi güçlü kılan farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul etmemiz

GAZİANTEP Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi ve Alevi Kültür Derneği Gaziantep Şubesi işbirliğinde gerçekleşecek olan Gaziantep Cem evi yapımı protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen törende salondakilere hitap eden Vali Gül, ülkeyi güçlü kılan şeyin farklılıkların zenginlik olarak kabul edilmesi olduğunu kaydetti.

En önemli sermayenin, gücün kardeşlik olduğunu vurgulayan Vali Gül, "Yanı başımızda Suriye, Irak var. Suriye’de Alevi olsanız ne olur, Sünni olsanız ne olur. Zengin, fakir, Arap, Türkmen, Kürt, olsanız ne olur. Sonuç itibariyle elden çıkmış bir ülkede farklılıklarımızın olmasının hiçbir anlamı yok. Bizi güçlü kılan farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul etmemiz" dedi.

Türkiye’de, Anadolu coğrafyasında huzurun hakim olduğunu, başkalarının kaşımak istediği gibi bir meselenin olmadığını dile getiren Vali Gül, "Anadolu’da hiç Yezit ismi duydunuz mu ne Alevi’sinde ne Sünni’sinde vardır. Yine aynı şekilde Muaviye ismini hiçbir yerde duymazsınız. Ama Ali, Hasan, Hüseyin duyarsınız. Bu topraklarda Ramazan ismi ne kadar varsa Muharrem ismi o kadar var. Bu anlamda burada yapılacak cem evi önemli bir çalışma" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise projenin iki yıllık bir süreçten geldiğini aktararak kardeşlik meclisinde bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Şahin, "Bizim medeniyetimiz birlik, beraberlik medeniyeti. Bizim medeniyetimiz ayrılıkların olmadığı kardeşlik hukukumuzun arttığı bir medeniyetten geliyor. Biz aynı ülkenin çocukları aynı devletin vatandaşlarıyız. Ortak değerlerimiz ve o değerler üzerinden gitmemiz gereken hedeflerimiz var" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da insanları birilerinin zorla ayrıştırmaya çalıştığını ama her zaman bir ve beraber olmaya devam edileceğinin mesajını verdi. Yapılan her işin milletin menfaati doğrultusunda yapıldığını vurgulayan Tahmazoğlu, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin milletin ihtiyaçlarını giderme çabasında olduklarını söyledi.

Alevi Dernekleri Gaziantep Şube Başkanı İsmet Kurt, projenin önemine dikkat çekerek protokolün iki yıllık bir süreçle güzel yüreklerin çabaları sonucu gerçekleşen güzel bir çalışma olduğunu söyledi, yapılan işin insanları kucaklayan, birleştiren, kaynaştıran, bir arada tutan bir yapı olması temennisinde bulundu.

Konuşmalar sonrasında Vali Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu ve Alevi Kültür Derneği Gaziantep Şube Başkanı Kurt arasında protokol imzalandı.

Törene, belediye başkanları, kaymakamlar, meclis ve dernek üyeleri katıldı.

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