Vali eşinden, Sağlıklı Hayat Merkezine ziyaret

OSMANİYE, () - OSMANİYE İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Hayat Merkezine, Vali Ömer Faruk Coşkun'un eşi Sevilay Coşkun, ziyarette bulundu.

Ziyarete Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz'un eşi Behiye Öznavruz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ülkü Dilek Kutluca ve Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlusu Ali Can Mansuroğlu eşlik etti. Osmaniye Sağlıklı Hayat Merkezi çalışmaları ve hizmetler konusunda Sevilay Coşkun'a tanıtım yapıldı. Ardından merkezde bulunan; KETEM, psikososyal destek ünitesi, sağlıklı beslenme diyetisyen ve hareketli yaşam birimi, ağız ve diş sağlığı biri, sigara bırakma polikliniği, gebe sınıfı ve spor odaları gezildi.

Vali eşi Sevilay Coşkun, merkez sorumluları ve çalışanları istişarelerde bulunup, koruyucu sağlık hizmetleri alanında her zaman yanlarında olduğunu belirterek, çalışmaların etkin olması konusunda katkı sağladı. Merkez yöneticileri ve çalışanları ise nazik ziyaretlerinden dolayı Sevilay Coşkun'a teşekkürlerini ilettiler.

FOTOĞRAFLI