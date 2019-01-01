Vali Erol’dan yılbaşı ziyaretleri

YALOVA Valisi Muammer Erol, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlara yeni yıl ziyaretinde bulundu.

Huzurevi, umut evi ve çocuk evi ziyareti ilk olarak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde kalan huzurevi sakinleriyle başladı. Erol, huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilendi ve sohbet etti. Ziyaretlerde Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da yer aldı.Huzurevi ziyaretinde Vali Erol, “Değerli büyüklerimiz en kıymetli hazinemiz, kendilerinden sadece hayır dualarını bekliyoruz” dedi.

Erol, daha sonra Erkek Umut Evi ile Kadın Umut Evi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’ne bağlı hizmet veren çocuk evlerinde hizmet alan özel çocuklarla bir araya geldi. Yetkililerden çocukların başta eğitim durumları olmak üzere, günlük yaşantıları ve yaptıkları aktivitelerle ilgili bilgi alan Erol, gençlerle yakından ilgilenerek, hiç çekinmeden sıkıntı ve taleplerini dile getirebileceklerini ifade etti. Burada kalan çocuklarla yakından ilgilenen Erol, sohbet ederek yeni yıllarını tebrik etti. Erol’a ziyaretleri esnasında çiçek ve hediye takdim edildi.



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