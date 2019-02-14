Vali Erol’dan TÜKODER’e iade-i ziyaret

YALOVA Valisi Muammer Erol, eşi Nazmiye Erol ile birlikte Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Yalova Şubesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Muammer Erol, eşi Nazmiye Erol ile birlikte Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Yalova Şubesi’ne iade-i ziyarette bulundu.

Vali Erol’u, TÜKODER Yalova Şubesi Başkanı Funda Ayarcı ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Başkan Ayarcı ile sohbet edip dernek faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunan Vali Erol, TÜKODER’in Yalova’da önemli işlere imza attığını söyledi. Vali Erol, Başkan Ayarcı ve yönetimini tebrik etti. Başkan Ayarcı, Yalova Valiliği ile her zaman koordineli bir şekilde çalışacaklarını söyledi.



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