Vali Erol’dan MAG-DER’e ziyaret

YALOVA Valisi Muammer Erol, iade-i ziyaret kapsamında Yalova MAG-DER’i Paşakent Mahallesi’ndeki ofisinde ziyaret etti.

Yalova Valisi Muammer Erol’u, Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER) Başkanı Sabri Karaçam, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, mahalle koordinatörleri, Paşakent’te oturan gönüllüler karşıladı. Paşakent Mahallesi’nde bulunan MAG konteynerini gezen Vali Erol, ekipmanlar konusunda bilgilendirildi. Daha sonra MAG ofisini ziyaret etti. Ziyarette deprem ve kurtarma konularında konuşuldu. Karaçam, Vali Erol’a iade-i ziyaretten dolayı teşekkür etti.

YALOVA’DA OKULLARA YÖNELİK AFET BİLİNÇ EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Öte yandan Dernek Başkanı Karaçam, Altınova’da okullarda eğitimlere başladıklarını belirtti. Olası bir depremde yapılması gerekenlerin sınıflarda öğrencilere anlatıldığını söyleyen Karaçam, “Daha sonra tüm okul personeli ve öğrenciler okul idaresi ve öğretmenler tarafından tahliye edildi. Bir ay geçecek süreçte tüm okullarımızın eğitimlerini tamamlayacağız. 2019 yılında okul eğitimlerinde hedefimiz 20 bini aşkın öğrencimize ulaşmaktır. Okullarda öğrencilere yönelik afet bilinç eğitimleri devam edecek. Bugün 3 okulda afet bilinç eğitimi ve tahliye tatbikatları başarılı bir şekilde yapıldı. Yıllar geçtikçe öğrencilerimiz öğretmenlerinin ve okul idarelerinin duyarlılığı sayesinde afetlerde bilinçli bir topluma doğru gidiyoruz. Eğitimlere başlamadan önce okul idaresiyle bir toplantı yapılır. Hazır olan tahliye planları dinlenir. Daha sonra sınıf öğretmenleriyle bir toplantı yapılır. Toplantıda öğretmenlerimize afete hazırlık konusunda tahliye konusunda yapılması gerekenler anlatılır. Bugün yapılan eğitimlerde sınıflarda akıllı tahtalarda afetlerle ilgili, deprem anında davranış biçimleri ve okulda deprem anında yapılacaklarla ilgili Mag eğitmenleri tarafından bilgilendirmeler ve depremde davranış şekilleriyle ilgili videolar tahliye konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Deprem tatbikatı senaryosu gereği, deprem sarsıntısı başlangıcı olarak okulun alarmı çaldı. Sınıflarda öğrenciler verilen alarmda sınıflarda (çök, kapan ve tutun) pozisyonu alarak depremin geçmesini bekledi. Deprem bitiş zilinden sonra sınıflardan tahliye başladı. Okul bahçesinde tahliye planında belirtilmiş toplanma alanlarında öğretmen ve idareciler eşliğinde toplandılar. Sınıf başkanları ve öğretmenler sınıflarının yoklamalarını aldılar. Eksikleri okul idaresine bildirdiler. Binada mahsur kalan bir kaç yaralı öğrenci olduğu tespitinden sonra sivil savunma kulübü öğretmeni ve öğrencileri tekrar okula girerek arkadaşlarını aramaya başladılar. Mag ekipleri ise sivil savunma kolu öğrencilerine yardım ederek yaralıları dışarı çıkardılar. Dün ve bugün okullarda yapılan deprem tatbikatları başarıyla sonuçlandı. Bu olayın gerçek olmamasını, böyle afetlerin yaşanmamasını diliyoruz. Öğrencilere, sınıf öğretmenlerine, okul idarelerine disiplinli çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Okullarımızda eksik olanlar okul idarelerine iletildi. Eğitimlerini ve tahliyelerini yapmış olduğumuz okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılı bir tatbikat gerçekleştirdikleri için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI