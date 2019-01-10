Vali Erol’dan, Çiftlikköy’e ziyaret

GEÇTİĞİMİZ aylarda görevine başlayan Yalova Valisi Muammer Erol, Çiftlikköy’ü ziyaret etti. Çiftlikköy Kaymakamlığı’ndaki brifingin ardından Çiftlikköy Belediyesi’ne geçen Vali Erol’u Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Solmaz, birim müdürleri ve belediye personeli karşılayarak çiçek takdim etti.

Başkan Silpagar, makamında konuk ettiği Vali Erol’a Çiftlikköy Belediyesi’nin gerçekleştirdiği projeler ve yürüttüğü çalışmalarla ilgili olarak ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Silpagar’ın, Çiftlikköy’de son dönemde yapılan köprülü kavşak, yeni düğün ve konferans salonu, engelsiz kafe, sahil düzenleme projesi, modern aydınlatma projesi, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi yenilemeleri, içme suyu altyapı yenilemeleri, yol yenileme-asfaltlama çalışmaları, sosyal ve kültürel hizmetlerle ilgili bilgiler verdiği sunumun ardından ilçenin Sultaniye Mahallesi’nde kaba inşaatı tamamlanan Sultaniye Ortaokulu binasını inceleyen Vali Erol, ardından Çiftlikköy’ün Gacık ve Laledere köylerini ziyaret etti.

Çiftlikköy Kaymakamı Cengiz Karabulut, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, ilçedeki kamu kurumlarının müdürleri ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Alay Komutanı J.Alb. Ali Gemalmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim Karahan, İl İdare ve Denetim Müdürü Nurullah Başol, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İl Sağlık Müdürü Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Akay’ın eşlik ettiği heyet, Gacık Köyü’nde bulunan Gal Arısı Mücadele Laboratuvarı’nda çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Gacık köy kahvesinde yapılan toplantıda vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Vali Erol, Tarihi Gacık Hamamı’nı da gezdikten sonra Laledere Köyü’nde köylülerle bir araya geldi. Vali Muammer Erol, Gacık Köyü’nde Kıbrıs Muharip Gazisi Soner Yazıcı’nın evini ziyaret ederek Çiftlikköy’deki temaslarını sonlandırdı.



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