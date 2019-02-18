Vali Erol, Musiki Derneği’ni ziyaret etti

YALOVA Valisi Muammer Erol, Yalova Musiki Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette Musiki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Ömer Öskan ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Ziyarette, dernek çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi alan ve kentin kültür sanat çalışmalarında sivil toplum kuruluşlarına önemli sorumluluk düştüğünü belirten Vali Erol, STK’lar ile kent yönetimleri arasındaki uyumlu çalışmaların, kentin kültür yaşamına ve turizm hareketliliğine büyük katkılar sunabileceğini belirtti.

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