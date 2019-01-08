Vali Erol, küçük öğrencinin davetini kırmadı

YALOVA Valisi Muammer Erol, ziyaret programları kapsamında Çiftlikköy Şehit Abdülhamit İmam Hatip Ortaokulu ile Ragıp-Naile Anaokulu’nu ziyaret etti.

Çiftlikköy Şehit Abdülhamit İmam Hatip Ortaokulu 6/C sınıfı öğrencisi Ahmet Kerem Kutgün’ün okula davet ettiği Vali Erol, daveti kırmadı. Yetkililerden okulla ilgili bilgileri alan Erol, daha sonra 6/C sınıfına gelerek sınıf öğretmeni ve öğrencilerle bir süre sohbet etti. Erol, ziyaret sonrası öğrencilere çikolata ikram ederek öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

Ziyaretlerin ikinci durağı Ragıp-Naile Anaokulu oldu. Anaokulunu ziyaret eden Vali Erol, yetkililerden okul hakkında bilgi aldı. Ardından anaokulu öğrencileri ile sıcak bir ortamda sohbet eden Vali Erol’a minik öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi.



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