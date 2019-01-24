Vali Erin’den ihalelerden şeffaflık uyarısı

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA düzenlenen ‘Eğitim Değerlendirme Toplantısına katılan Vali Abdullah Erin, tüm ihale işlerinde şeffaf olunması gerektiğini belirterek "İhale işlerinde tam şeffaflık istiyorum. Kaynakların etkin ve doğru kullanılması, şeffaflık konusu sadece Milli Eğitim için değil, tüm kurumlarımız için geçerlidir" dedi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında vali yardımcıları, kaymakamlar, il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Şanlıurfa’nın eğitim öğretim durumu değerlendirildi. Şanlıurfa’da eğitim öğretim alanında yapılan yatırımların değerlendirildiği ve ikinci dönemde giderilmesi gereken eksikliklerin ele alındığı toplantıda konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, dönem başında yapılan toplantıda belirlenen hedefleri hatırlatarak, ne ölçüde başarılı olunduğunu değerlendirdi. Eğitim altyapı eksikliğinin giderilmesi için yoğun bir tempo içerisinde çalışıldığını ve önemli mesafe alındığını belirten Vali Erin, 2018 yılında ihale edilen 393 okul inşaatından tamamlananların eğitim öğretim hizmetine sunulduğunu anımsatarak, “Derslik anlamında hala eksiklik var, bunun farkındayız. Bunu da genel bütçe dışındaki kaynaklarla, hayırseverlerin destekleriyle tamamlayabiliriz. Önemli olan da genel bütçe dışındaki kaynakları harekete geçirebilmektir” dedi.

"EĞİTİM HEP İLK GÜNDEMİMİZ OLMALI"

Eğitim öğretimde asıl hedefin, ailesine, topluma, ülkesine ve milletine faydalı, bayrağına, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya bağlı bireyler yetiştirmek ve en iyi şekilde eğitim vermek olduğunu belirten Vali Erin, “Gündemimizin birinci sırasında her zaman eğitim olmalı. Altyapının iyileştirilmesi, kalitenin artırılması gibi konulara kafa yormalıyız. Bunun yanında gençlerimizin eğitimdeki başarısını yükseltmek için elimizden geleni yapmak zorundayız. Lise mezunlarımızın en az yüzde 50’sini üniversiteye gönderebilmeliyiz. Ailelerin öğretmenlerine emanet ettikleri bu çocukları, gençleri biz sahiplenmezsek başkaları sahiplenir. Mezun olup, üniversiteye yerleşememiş tüm evlatlarımıza ulaşmalıyız. Bunların ihtiyaç duyacağı materyalleri de muhakkak karşılarız” diye konuştu.

"TAM ŞEFFAFLIK İSTİYORUM"

Devlet adına milletin sağladığı kaynakların etkin ve doğru kullanılması gerektiğinin altını çizen Vali Erin, şunları söyledi:

"Taşıma, yemek ve benzeri ihale işlerinde tam şeffaflık istiyorum. Bu konularda şikâyetler azalsa da hiç olmamasını sizlerden bekliyorum. Kaynakların etkin ve doğru kullanılması, şeffaflık konusu sadece Milli Eğitim için değil, tüm kurumlarımız için geçerlidir. Bu konuda Kaymakamlarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini istiyorum.”şeklinde konuştu

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