Vali Erin, tedavi merkezlerini inceledi

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, bu yıl yatırım programına alınan Yatılı Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) projelerini inceledi.

2018 yılı yatırım programına alınan 30 Yataklı Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi ile 15 Yataklı Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi projelerinin tamamlandığını belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Sağlık Bakanımız, Adalet Bakanımız, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız ile Milletvekillerimizin de desteğiyle, 2018 yılı yatırım maliyetinin 35 milyon TL olması tahmin edilen bu projelerimiz, önümüzdeki günlerde bakanlık onayına sunulacak. Projelerin ihaleleri Haziran veya Temmuz aylarında yapılacak ve her iki proje de tamamlanmasının ardından hizmete sunulacak. Merkezler hizmete girene kadar ise alkol ve madde bağımlılarının yatılı tedavileri, tadilat çalışmaları bitmek üzere olan eski Suruç Devlet Hastanesi binasında yapılacak" dedi.

Uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Uyuşturucu konusunu, Türkiye genelinde uluslararası güçlerin bir yönlendirmesi olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, tüm şehirlerde ve Şanlıurfa’da son yıllarda uyuşturucu konusunda bir artış olduğunu belirtti.

2017 Yılı sonu itibariyle Şanlıurfa’nın en fazla uyuşturucu madde ele geçirilen ilk beş il arasında yer aldığını ifade eden Vali Erin, “Şanlıurfa hem geniş coğrafi alanı, Suriyeli misafirlerle 2,5 milyonu bulan nüfusu ve nüfusun genç yapısı nedeniyle uyuşturucu tacirlerinin hedefinde olan bir şehrimiz. Aynı zamanda bu maddelerin transit geçiş güzergâhında bulunması, risk faktörünü artırıyor. Bu riski en aza indirmek, ortadan kaldırmaya yönelik tedbirler almak amacıyla mücadelemize de devam edeceğiz. 2017 yılında güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucu 3.035 olay tespit edilmiş, yakalanan 3.864 kişiden 807’si tutuklanarak cezaevine konmuştur” diye konuştu.

Bu yılın ilk dört ayında zehir tacirlerine karşı güvenlik güçlerimizin yürüttüğü başarılı operasyonlar sonucu tutuklanarak cezaevine konan suçlu sayısı terör suçlusu sayısını geçti. Güvenlik güçlerimizin terör örgütlerine yönelik yürüttüğü çalışmalarda bu yılın ilk dört ayında 675 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş ve 214’ü tutuklanmış, aynı dönemde uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ticareti yapan bin 299 kişi yakalanmış ve bunlardan 249’u tutuklanmıştır. Güvenlik güçlerimiz, gençlerimizi zehirlemeye kasteden bu zehir tacirlerine karşı mücadelesine kararlılıkla devam edecektir” diyerek, gösterdikleri başarıdan dolayı Emniyet Müdürlüğümü ve İl Jandarma Komutanlığımı personellerini tebrik etti.

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