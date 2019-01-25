Vali Erin: Seçimde baskılara izin verilmeyecek

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da gerçekleştirilen ‘Seçim Güvenliği Toplantısında’ konuşan Vali Abdullah Erin, oy kullanma öncesi ve sonrasında seçmen iradesini baskıyla etkilemeye yönelik girişimlere asla müsaade edilmeyeceğini söyledi.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesi alınacak tedbirlerinin görüşüldüğü “Seçim Güvenliği Toplantısı”, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında Valilik toplantı salonunda yapıldı. Seçim işlemlerinin düzen içinde yapılması için gereken tedbirlerin il ve ilçe seçim kurullarınca alındığını, kamu güvenliğinin ve huzurunun sağlanması, kanun dışı eylem ve işlemlerin önlenmesinin de Valilik koordinesinde alındığını hatırlatan Vali Erin, mahalli seçimlerin güvenlik açısından daha büyük risk taşıdığını belirterek, güvenlik tedbirlerine azami hassasiyet gösterileceğini ifade etti.

Vali Erin, seçim süresinde huzur ve güvenin sağlanması, görevli kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması, seçimle ilgili her türlü tedbirin gözden geçirilmesi ve takibi, seçim ile ilgili olayların anlık paylaşımı, seçim takvimi süresince istihbar edilen olaylara ilişkin tedbirler geliştirilmesi amacıyla Şanlıurfa Valiliği bünyesinde “Seçim Koordinasyon Merkezi” kurulduğunu ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı Güvenlik ve Acil durumlar Koordinasyon Merkezi’nin (GAMER) 7/24 saat esasına göre çalışacağını söyledi.

BASKIYA İZİN YOK

Seçmen iradesinin hiçbir etki altında kalınmadan, tamamen demokratik şartlarda sandığa yansıması için güvenlik tedbirlerinin önemine işaret eden Vali Erin, oy kullanma öncesi ve sonrasında seçmen iradesini baskıyla etkilemeye yönelik girişimlere asla müsaade edilmeyeceğini belirtti. Seçim öncesi, seçim ve seçim sonrası güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi katıldı.

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