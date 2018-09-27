Vali Erin: Şanlıurfa’da derslik sayısı artacak

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, incelemede bulunmak için gittiği Süleymaniye İlkokulunda yaptığı açıklamada önümüzdeki yıl içersinde 17 bin olan derslik sayısına 8 bin ek derslik yapılacağını söyledi.

Vali Abdullah Erin, öğrencisi sayısının fazla olduğu Süleymaniye İlkokuluna giderek incelemede bulundu. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Vali Erin, okulun ihtiyaçları ve sınıf mevcutları hakkında okul idarecilerinden bilgi aldı. Sınıf mevcutlarının fazla oluşu nedeniyle eğitimde aksamaların yaşandığını öğretmenler, Vali Erin’e anlattı. Öğretmen ve öğrencilerin şikayetlerini dinleyen Erin, bazı okullarda sınıf mevcutlarının henüz Türkiye ortalamalarının çok üzerinde olduğunu bildiklerini ancak bunu Türkiye ortalamalarına getirmek için şehrin dört bir yanında okul inşaatlarının devam ettiğini söyledi. Şanlıurfa’da eğitim seferberliğinin devam ettiğini kaydeden Vali Abdullah Erin: “Türkiye’de en çok eğitim yaptırımları konusunda büyük payı İstanbul’dan sonra Şanlıurfa alıyor. Ancak 2019 yatırım programında Şanlıurfa’daki 17 bin dersliğe 8 bin ilave derslik yapılacak. Bu okullardan 300’ü kırsal kesimlerde inşa ediliyor. Bunlardan 150’si ilkokul, 150’si ise ortaokul ve lise olarak faaliyete girecek.”dedi.

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