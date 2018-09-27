Vali Erin, muhtarlarla toplandı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Haliliye ilçesinde yer alan muhtarlarla bir araya gelip talep ve önerilerini dinledi. Toplantıda muhtarlar ile kamu kuruluşları arasında yaşanan eleştirileri cevap veren Vali Erin, “Farklı taraflarda olan kesimler değiliz. Aynı taraftayız, aynı gemideyiz. Aynı amaçlara ve aynı hedeflere kilitlenmiş kişileriz. Muhtarımızı rahatsız eden konu, bizi de rahatsız ediyor” dedi.

Şanlıurfa Valiliği konferans salonunda gerçekleşen ve Vali Abdullah Erin’in başkanlığında yapılan muhtarlar toplantısına, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kurum kuruluş amirleri ve muhtarlar katıldı. Muhtarların dile getirdiği, yol, içme suyu, sulama, altyapı, okul gibi taleplerini dinleyen Vali Erin, sorunların çözümü için ilgili kurum kuruluş amirlerine söz hakkı verdi. Sorunların istişare edildiği ve muhtarların talepleriyle ilgili kararların alındığı toplantıda konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, toplantıya katılan muhtarların mahalleleriyle ilgili sorunları dinlemekten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, sorunların çözümü için gündeme getirilmesinin önemine değindi.İdare olarak sürekli muhtarlar, vatandaşlar ve toplumun değişik kesimleri ile sürekli birlikte olduklarını dile getiren Vali Erin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 81 ilde muhtar toplantılarının devam ettiğini belirtti.

Muhtarların talepleriyle ilgili kamu kurum kuruluş idarecileri arasında ve idarecilerin kendi aralarında cereyan eden sert tartışma ve gerginlikleri eleştiren Vali Erin, “Farklı taraflarda olan kesimler değiliz. Aynı taraftayız, aynı gemideyiz. Aynı amaçlara ve aynı hedeflere kilitlenmiş kişileriz. Muhtarımızı rahatsız eden konu, bizi de rahatsız ediyor. Çünkü biliyoruz ki muhtarımızı rahatsız eden konu, milletimizi rahatsız ediyor. Muhtarlarımız sorunları iyi niyetle aktardığında kızmayacak, darılmayacak, küsmeyeceğiz. Elimizden geleni, merkezi idarenin tüm imkânlarını kullanarak talepleri yerine getirmeye çalışacağız. Ancak bu işin ne kadarının yerine getirildiğini en iyi bilen yine muhtarlarımızdır. Planlamada, hizmeti götürmede, önceliği belirlemede sıkıntılarımız olabilir. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımız, ilgili kamu kuruluş idarecilerimiz ile birlikte bir süredir yapmaya çalıştığımız, hiçbir ayrılık gayrılık göstermeden vatandaşımızın ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre tespit etmek ve öncelik sırasına içme suyu ve yol gibi ihtiyaçları alarak gidermeye yönelik gayret sarf etmektir” diye konuştu.

Toplantıda muhtarlara Şanlıurfa’nın uyuşturucu riski konusunda Türkiye ortalamalarında olduğunun tespit edildiğini belirten Vali Erin, “Ancak biz bunu kabul edemeyiz. Biz, peygamberler şehriyiz. Hz. İbrahim’in, Hz. Eyyub’un, birçok evliyanın şehriyiz. Bizde madde bağımlılığının m’sinin olmaması gerekiyor. Dolaysıyla bu konuda kendimizi Türkiye ortalamasıyla değil, kendimizle kıyaslayacağız ve bu konuda bu şehrin madde bağımlılığıyla değil, bir çok hikmet ve faziletle anılmasını sağlayacak çalışmaları hep birlikte yapmak zorundayız” dedi.

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