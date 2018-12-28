Vali Erin, İl Göç İdaresinde inceleme yaptı

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, İl Göç İdaresini ziyaret edip yetkililerde çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Erin, ülkelerindeki savaş ve iç karışıklıktan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilere İl Göç İdaresinde verilen hizmetler ve yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Türkiye’de en fazla Suriyeliyi Şanlıurfa’da misafir ettiğini belirten Vali Erin, işlem yaptırmaya gelen Suriyelilerin sorunlarını dinledi. Öte yandan Göç İdaresinde yoğunluk oluşturan Suriyeliler ise işlemlerin daha kısa sürede tamamlanması için Vali Erin’den talepte bulundular.

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